2019/09/25 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى / خطوة برس نفذ اللواء 23 بالحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عملية دهم وتفتيش في أطراف نهر الوند بمحافظة ديالى لتعقب فلول داعش عقب تعرض دورية للحشد الى هجوم مسلح.وقال آمر اللواء بشير مزاحم العنبكي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “قوة من الفوج الثاني والرابع والاستخبارات التابعة للواء 23 بالحشد، فضلا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يطلق عملية دهم وتفتيش في أطراف نهر الوند وكالة خطوة برس.

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