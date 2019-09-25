الجوع يقتل خفافيش أستراليا

2019/09/25 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر على أعداد كبيرة من الخفافيش، التي تعاني من الهزال الشديد والجوع في أستراليا وسط الجفاف المستمر منذ فترة طويلة الذي يشل إمداداتها الغذائية، وفقا لمقدمي الرعاية البرية ومسؤولي البيئة.وأوضحت مجموعة “باتس كوينزلاند” لوكالة فرانس برس أنه خلال الأسبوعين الماضيين، سجّلت “زيادة سريعة” في أعداد الخفافيش المصابة التي تعيش في مناطق كوينزلاند ونيو ساوث

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