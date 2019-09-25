2019/09/25 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى / خطوة برس أعلن الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن اليوم الاربعاء القبض على خمسة من عناصر تنظيم داعش الارهابي في نينوى بناء على مذكرات قضائية.وقال معن في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين القى القبض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 5 دواعش في نينوى وكالة خطوة برس.

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