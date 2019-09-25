2019/09/25 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أصدرت محكمة تحقيق بعقوبة أوامر بالقبض على ثلاثة واستقدام خمسة متهمين باختلاس نحو خمسة مليارات من خلال تكرار صرف مكافآت تقاعدية.وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “محكمة تحقيق بعقوبة أصدرت أوامر بالقبض على ثلاثة متهمين واستقدام 5 آخرين استنادا الى أحكام المادة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ثلاثة واستقدام خمسة متهمين باختلاس نحو 5 مليارات في ديالى وكالة خطوة برس.

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