أكوا باور السعودية توقع مذكرة لتعزيز أبحاث الطاقة بالعراق

2019/09/25 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وقعت شركة أكوا باور السعودية المتخصصة في قطاع تطوير وتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، مذكرة تفاهم مع معهد العراق للطاقة.

قالت أكوا باور في بيان لها، الأربعاء، إن "المذكرة تهدف إلى تعزيز أطر التعاون في مشاريع تطوير الأبحاث وتعزيز برامج بناء القدرات، التي ستسهم في التطوير الأمثل لقطاع الطاقة بجمهورية العراق".

وقال رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، إن "مذكرة التفاهم تعد بمثابة جسر لمزيد من التحالفات بين أكوا باور والجهات الفاعلة في قطاع الطاقة بالعراق".

وأضاف محمد أبونيان، أن "المذكرة تشكل بدايةً متينةً لعلاقة متبادلة مثمرة تستند إلى المعرفة وتبادل قدرات الاستخدام الأمثل للطاقة بين المملكة العربية السعودية والعراق".

وتتضمن مذكرة التفاهم التزام أكوا باور ومعهد العراق للطاقة بالمشاركة في فعاليات كلا الطرفين وورش العمل والأنشطة، فضلاً عن تبادل الخبرات من الاستشاريين وفرق الإدارة العليا في الفعاليات والمنتديات.

وتسهل الشراكة عقد حوارات فنية وتبادل معرفي بهدف استنباط حلول للتحديات التي تواجه المنطقة في قطاعي الطاقة والمياه، والارتقاء بأوساط المستثمرين بين القطاعين العام والخاص في العراق.

ووقع مذكرة التفاهم يسار المالكي، المدير العام لمعهد العراق للطاقة، ومحمد فتى نحاس، مدير تطوير الأعمال في أكوا باور، وبحضور كل من محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة أكوا باور وعدنان الجنابي، نائب رئيس مجلس إدارة معهد العراق للطاقة.

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