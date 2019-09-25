الاقتصاد النيابية تناقش اعداد صيغة قانون الاستثمار المعدني للتصويت عليه

2019/09/25 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ناقشت لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم الاربعاء، اعداد صيغة مشروع قانون الاستثمار المعدني لرفعه الى رئاسة مجلس النواب لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة.

وذكرت اللجنة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "لجنة الاقتصاد والاستثمار عقدت ندوة حوارية برئاسة رئيس اللجنة النائب احمد سليم الكناني وحضور واعضائها في مقر مجلس الأعمال الوطني العراقي لمناقشة قانون الاستثمار المعدني بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة المعادن وهيئة المسح الجيولوجي ووزارة الموارد المائية وممثلين عن القطاع الخاص".

واضافت ان "الندوة ناقشت فقرات قانون الاستثمار المعدني لزيادة جذب الشركات الوطنية والاجنبية الرصينة لهذا القطاع الحيوي فضلا عن الاخذ بآراء ومقترحات الحضور لإعداد صيغة نهائية لمشروع القانون ورفعه الى رئاسة مجلس النواب للتصويت عليه".

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