اعتقال 14 مطلوباً بينهم إرهابيون في بغداد

2019/09/25 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، اعتقال 14 المطلوبين بجرائم القتل والسرقة والارهاب وتجارة المواد المخدرة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقت " الغد برس"، نسخة منه، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين بالقتل في مناطق الشعلة والسعدون وحي طارق".

واضافت، "تمكنت القوات الأمنية من اعتقال خمسة متهمين بالسرقة في مناطق الحرية والسيدية والكاظمية والحميدية والبتاويين".

وتابعت القيادة، انه "تم القاء القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب في مناطق المعالف والري والمراسمة".

وقالت، في حين تمكنت قوة أخرى من "القاء القبض على ثلاثة متهمين بتجارة المواد المخدرة في منطقة العبيدي وبحوزتهم كمية من الحبوب والمواد المخدرة وأدوات التعاطي".

واشارت الى انه "تم تسليم جميع الملقى القبض عليهم الى الجهات المختصة".

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