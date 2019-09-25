2019/09/25 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

اكتشف علماء من جامعتي "أكسفورد" و"كامبريدج" البريطانيَّتَيْن، أشجاراً شاهقة جداً في غابات "الأمازون" المطيرة في البرازيل يتجاوز ارتفاعها الأشجار القياسية السابقة بـ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظاهرة تحيّر العلماء في غابات الأمازون) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظاهرة تحيّر العلماء في غابات الأمازون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).