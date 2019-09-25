2019/09/25 | 13:44

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النزاهة تضبط تلاعبا وأسماء وهمية بقوائم عمال بلدية أم قصر

تمكنت ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة في هيأة النزاهة من ضبط حالات

تلاعب وإضافة أسماءٍ وهميَّةٍ في قوائم رواتب العمال في بلدية أم قصر

والاستحواذ عليها.المديرية أشارت إلى أن ملاكاتها، التي انتقلت إلى بلدية أم قصر

- شعبة الحدائق والمتنزهات؛ تنفيذاً لمذكرة قضائية، تمكنت من

ضبط مسؤول العمال في البلدية بالجرم المشهود؛ لقيامه بإضافة أسماء

وهمية إلى قوائم رواتب العمال، والاستحواذ على تلك الرواتب لمصلحته

الشخصية.وأوضحت أن التحقيقات الأولية كشفت عن قيام المتهم بتزوير بصمات العمال

الوهميِّين ووضع بصمة إبهامه في جهاز بصمة الحضور بدلاً منهم خلافاً

للقانون، كما تم ضبط جهاز البصمة، فضلاً عن شقيق المتهم الذي يعمل

موظفاً بأجر يومي في البلدية؛ لوجود أكثر من بصمة له في الجهاز.وبينت أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وعرضه رفقة المتهمين

على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة، الذي قرر

توقيفهما على ذمة التحقيق.

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