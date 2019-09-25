وزارة الدفاع تكشف تفاصيل جديدة عن اعادة المفسوخة عقودهم

2019/09/25 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الدفاع، الاربعاء، عن آخر التطورات بملف اعادة المفسوخة عقودهم الى الخدمة، مشيرة الى وجود نحو 100 الف منتسب مفسوخة عقودهم.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء الطيار تحسين الخفاجي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , ان “وزارة الدفاع مستمرة في اجراءات اعادة المنتسبين المفسوخة عقودهم الى الخدمة “.واضاف الخفاجي، أن “الملف أنجز بشكل

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