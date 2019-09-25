تحالف العبادي يحذر من تجاهل الحكومة لتشكيل خلية ازمة للمياه

2019/09/25 | 13:48

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بغداد / سومر نيوز

حذر النائب عن كتلة النصر النيابية ، رياض التميمي من تجاهل الحكومة لتشكيل خلية ازمة للمياه في الموس...

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