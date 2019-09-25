معهد أميركي: داعش يخطط لاخراج آلاف السجناء في العراق وسوريا الشهر المقبل

2019/09/25 | 13:48

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بغداد :سومر نيوز

كشف معهد دراسات الحرب الامريكي، الاربعاء، أن تنظيم “ داعش” الاجرامي يستعد لإطلاق سراح الآف من المقاتلي...

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