2019/09/25 | 13:49

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عبد المهدي يصل الى جدة

تأریخ التحریر: : 2019/9/25 13:43

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{بغداد: الفرات نيوز} وصل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي الى مدينة جدة في السعودية..



يتبع

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