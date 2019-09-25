إفتتاح أول مؤتمر للنفط والغاز والطاقة في كركوك بمشاركة دولية

2019/09/25 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

جرى على قاعة المركز الثقافي وسط كركوك، افتتاح أول مؤتمر للنفط والغاز والطاقة، شاركت فيه 48 شركة بينها 18 شركة اجنبية.

وقال محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري في تصريح لوسائل الاعلام بينها “النور نيوز”، ان “اقامة المؤتمر من خلال ناشطين ومهتمين لهو بادرة ايجابية ومهمة، فكركوك التي شهدت حفر اول بئر نفطي العام 1927 والمؤتمر فرصه لأيضاح وفتح سوق العمل واستثمار الطاقة فكل ما شهدته كركوك منذ عقود لم يشمل جميع امكانياتها ومشاركتكم هي دليل الحرص والأهتمام بالمحافظة”.





وأضاف، “محافظتنا ومنذ 17/10/2017 لم تشهد أي حالة اغتيال سياسي او أمني او انتهاك لحقوق الأنسان فهي مدينة أمنة ولها امكانيات اقتصادية وجغرافية وزراعية مهمة”، مشيرا الى “اننا عرضنا هناك في زيارة الصين كل ما تحتاجه كركوك ونأمل استقطاب استثمارات اجنبية واقليمية ومحلية”.





وتابع، “نستغرب انه رغم اهمية كركوك عدم وجود مصفاة فيها”، مؤكدا ان “وزارة النفط جادة ومهتمة بتنفيذ مصفاة استثمارية واخرى وحدات لتحسين وهدرجة البنزين”.

وحضر افتتاح المؤتمر وكيل وزارة الصحة والبيئة جاسم الفلاحي ومدير عام نفط الشمال فريد الجادر ومدير عام التوزيع بالمنطقة الشمالية زيدان خلف وعدد من المدراء العامين ومدراء دوائر القطاع النفطي والكهرباء في كركوك.





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