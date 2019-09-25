2019/09/25 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول المحترف الغاني ريتشارد بافو إلى مطار بغداد الدولي قادماً من الإسماعيلي المصري لتمثيل القوة الجوية في مسابقة الدوري والبطولة العربية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول المحترف الغاني ريتشارد بافو إلى مطار بغداد الدولي قادماً من الإسماعيلي المصري لتمثيل القوة الجوية في مسابقة الدوري والبطولة العربية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول المحترف الغاني ريتشارد بافو إلى مطار بغداد الدولي قادماً من الإسماعيلي المصري لتمثيل القوة الجوية في مسابقة الدوري والبطولة العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).