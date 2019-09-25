اعتقال خمسة دواعش في أيمن وأيسر الموصل

2019/09/25 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الداخلية، الأربعاء، بإلقاء القبض على خمسة دواعش في أيمن وأيسر الموصل.

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