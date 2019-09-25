تعرف على اهم ما جاء في المؤتمر الفني لمباراة الشرطة والزوراء

2019/09/25 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيم في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الاربعاء المؤتمر الفني لمباراة الشرطة والزوراء التي ستقام الساعة السادسة من مساء يوم السبت المقبل على ملعب الشعب الدولي ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز .

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