2019/09/25 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / نينوى

قررت السلطات القضائية في محافظة نينوى، توقيف كاتب عدل وموظفة في جنسية نينوى لتنظيمهما أوراق لشخص خارج العراق.





وقال مصدر امني في محافظة نينوى للنور نيوز، ان “الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة قررت توقيف احد كتاب العدول في الجانب الايسر من مدينة الموصل بتهمة تنظيم وكالة مزورة لشخص خارج العراق”.





وتابع، “كما قررت نفس المحكمة توقيف موظفة في جنسية نينوى قامت بتنظيم الهوية للشخص المتواجد خارج العراق”.





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