عبد المهدي يلتقي الملك سلمان في جدة

2019/09/25 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس التقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في مدينة جدة.وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقت “خطوة برس”، نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي التقى خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز في مدينة جدة”.وكان عبد المهدي قد وصل، في

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