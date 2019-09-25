القبض على 15 مطلوبا وتفكيك اربع عبوات ناسفة ي ديالى

2019/09/25 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ديالى، الاربعاء، عن القاء القبض على (15) مطلوبا على قضايا ارهابية وجنائية متعددة اثناء تنفيذ اوامر القبض القضائية خلال اليومين الماضيين في المحافظة.

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