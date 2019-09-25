شرطة ديالى تنفذ عملية أمنية في المنطقة المحاذية لنهر خريسان

2019/09/25 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ديالى، الاربعاء، تنفيذ عملية أمنية في المنطقة المحاذية لنهر خريسان بين ناحيتي العبارة ابي صيدا.

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