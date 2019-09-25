2019/09/25 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةحذر قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، اليوم الاربعاء، الدول التي تصرح ضد إيران بالانتباه لتصريحاتها لأن الحرس يستطيع أن يخلق لها المشاكل، وذلك بعد يومين من اتهام دول أوروبية لإيران بتنفيذ هجوم على منشآت النفط السعودية.

وقال حسين سلامي في خطاب له، إشارة فيه لاتهام إيران بشن هجمات على منشآت لشركة أرامكو السعودية، أنه “وصلنا إلى مرحلة جعلت العدو يتصور أن كل ما يحدث في المنطقة هو من صنعنا”، واصفا ذلك بـ “الحرب النفسية”.

وأضاف سلامي: “على الأعداء والدول التي تصرح ضد إيران أن ينتبهوا إلى تصريحاتهم لأننا نستطيع أن نخلق المشاكل لهم”.

وتابع قائد الحرس الثوري، أن “قدرتنا اليوم تتجاوز حدود إيران.العدو يعرف مدى قوتنا في المنطقة ولا يريد أن يعترف بذلك”.

وحملت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الاثنين، في بيان مشترك، إيران مسؤولية الهجوم على المنشآت النفطية التابعة لشركة “أرامكو” في المملكة العربية السعودية.

وجاء في البيان الصادر في أعقاب لقاء للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: “من الواضح لنا أن إيران مسؤولة عن هذا الهجوم.



لا يوجد تفسير معقول آخر”، موضحا أن قادة الدول تدعم التحقيقات الجارية لمعرفة كل التفاصيل.

وأضاف البيان: “ندين بأقوى العبارات الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية يوم 14 أيلول، ونؤكد من جديد تضامننا الكامل مع المملكة العربية السعودية وشعبها”.

وفي وقت سابق، اتهمت الولايات المتحدة، والسعودية، إيران بمهاجمة البنية التحتية للنفط في المملكة العربية السعودية، بينما تنفي إيران ذلك.

وتبنت جماعة “الحوثيين” باليمن، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم شمال وغرب البلاد، الهجوم، مبينة أنها استهدفت المنشأتين بعشر طائرات مسيرة مفخخة، وذلك ردا على الغارات السعودية لكن الرياض استبعدت شن الهجوم من اليمن، وقالت إن المؤشرات الأولية بالتحقيقات تؤكد تنفيذ إيران للهجوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرس الثوري يحذر هذه الدول: نستطيع التسبب لكم بمشاكل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرس الثوري يحذر هذه الدول: نستطيع التسبب لكم بمشاكل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).