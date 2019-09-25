اللواء 23 بالحشد الشعبي ينطلق بعملية دهم وتفتيش في أطراف نهر الوند بمحافظة ديالى

2019/09/25 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ اللواء 23 بالحشد الشعبي، الأربعاء، عملية دهم وتفتيش في أطراف نهر الوند بمحافظة ديالى لتعقب فلول داعش عقب تعرض دورية للحشد الى هجوم مسلح.وقال آمر اللواء بشير مزاحم العنبكي ان "قوة من الفوج الثاني والرابع والاستخبارات التابعة للواء 23 بالحشد، فضلا عن استخبارات القيادة نفذت عملية دهم وتفتيش لقرى مردان قاسم، ونهر الرحاملة، ...

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