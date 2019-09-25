2019/09/25 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاربعاء، عن انتشال جثة غريق في شط الحلة بالمحافظة.وقال المتحدث باسم القيادة العميد عادل العناوي الحسيني في بيان تلقت “خطوة برس”، نسخة منه، إن “فريق وحدة الغوص التابع إلى قسم الشرطة النهرية في قيادة شرطة المحافظة تمكن من إنتشال جثة غريق من شط الحلة وسط مدينة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتشال جثة غريق في محافظة بابل وكالة خطوة برس.

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