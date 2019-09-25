2019/09/25 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش الارهابية في جانبي الموصل.وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان ” ان قوة من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر في شرطة نينوى القت القبض على ( خمسة ) عناصر من عصابات داعش الارهابية مطلوبين بقضايا ارهاب لمديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى ، […]

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