كتلة سياسية تدعو الى حماية التنوع في العراق وضمان حقوق الاقليات

2019/09/25 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد دعت كتلة التغيير النيابية الى ضمان تشريعات القوانين وحقوق المكونات لدعم التنوع الثقافي واعادة ابناء الاقليات الى مناطق سكناهم .وقال رئيس الكتلة يوسف محمد في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلي شبكة تحالف الاقليات العراقية ، ان” كتلة التغيير النيابية تدعم المقترحات التي قدمها تحالف الاقليات ، ومنها قانون التنوع الذي …

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