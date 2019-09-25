نادية مراد تلتقي ألرئيس الامريكي دونالد ترامب

2019/09/25 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – واشنطن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، سفيرة امم المتحدة للنوايا الحسنة والحاصلة على جائزة النوبل للسلام الايزيدية “نادية مراد” تلتقي الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.يتبع..

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