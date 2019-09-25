المالكي يتفق مع العصائب وبدر على اقالة محافظ بابل

2019/09/25 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بابل

افاد مراسل “كلكامش برس” ان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اجتمع برئيس الهيئة السياسية لكتلة صادقون ، عدنان الفيحان ،ورئيس كتلة بدر حسن شاكر ، واعضاء بمجلس محافظة بابل التابعين لدولة القانون .

واضاف بان الاجتماع خلص الى الاتفاق على تغيير المحافظ كرار العبادي ، وان هناك اجتماع يوم غد الخميس، للاتفاق على التفاصيل الاخرى التي تجمع المجتمعين .

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