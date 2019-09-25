2019/09/25 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمر عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، سعد مالح، بأزمة صحية بعد انتشار المرض في جميع أعضاء جسمه.وقال عضو المكتب الإعلامي لاتحاد عدي صبار في تصريح لـ/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , إنه “خلال تواجدي مع وفد منتخب الصالات في بيروت، أجريت زيارة الى عضو اتحاد الكرة سعد مالح خلال تواجده في احدى مستشفيات بيروت”.واوضح

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرض ينال من عضو اتحاد الكرة سعد مالح وكالة صدى الاعلام للانباء.

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