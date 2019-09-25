2019/09/25 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس محافظة الانبار، الاربعاء، عن تخصيص 200 درجة وظيفية من قبل وزارة النفط للعاطلين عن العمل في مناطق غربي الانبار.وقال عضو المجلس محمود الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “وزارة النفط خصصت 200 درجة وظيفية بصفة حارس في حقل عكاز لسكان قضاء القائم غربي الانبار، في خطوة هي الاولى من نوعها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النفط تخصص 200 درجة وظيفية بصفة حارس في الأنبار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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