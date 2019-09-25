عبد المهدي يلتقي سلمان خلال زيارته السعودية

2019/09/25 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- التقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز خلال زيارته الرسمية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب، حصل عليه /SNG/، إن” عبدالمهدي التقى خادم الحرمين سلمان بن عبدالعزيز في مدينة جدة”.وكان رئيس الوزراء قد وصل في وقت سابق من اليوم، إلى ...

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