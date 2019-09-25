ضبط عجلة محملة بمحاصيل زراعية ممنوعة من الاستيراد والقبض على سائقها في ديالى

2019/09/25 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن ضبط عجلة محملة بمحاصيل زراعية ممنوعة من الاستيراد والقبض على سائقها في محافظة ديالى.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "مفارز مديرية استخبارات الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تمكنت من ضبط عجلة محملة بمحصول الجزر والهانة الممنوع من الاستيراد وتلقي القبض على سائقها في محافظة ديالى".

وأضاف معن، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه"، مبيناً أن "قاضي التحقيق قرر توقيفة وفق أحكام 240 ق ع".

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