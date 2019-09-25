شرطة ديالى: القبض على مطلوبين وتفكيك اربع عبوات ناسفة خلال يومين

2019/09/25 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

اعلنت قيادة شرطة ديالى عن "القاء القبض على (15) مطلوب على قضايا ارهابية وجنائية متعددة اثناء تنفيذ اوامر القبض القضائية خلال اليومين الماضيين".

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