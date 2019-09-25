مجلس محافظة صلاح الدين لـ

2019/09/25 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صلاح الدين

كشفت عضو مجلس محافظة صلاح الدين سعاد محمد يوسف، عن النقص الكبير الذي يعانيه قضاء العلم من حيث مشاريع الصرف الصحي

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