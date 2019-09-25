2019/09/25 | 14:46

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الشرطة التركية تعتقل شخص مشتبه بانتمائه لتنظيم داعش الاٍرهابي في ولاية اضنة

الاربعاء

25

أيلول

2019 :

02:32 pm

18

الشرطة التركية تعتقل شخص مشتبه بانتمائه لتنظيم داعش الاٍرهابي في

ولاية اضنة

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