2019/09/25 | 14:46

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الفريق البياتي : تمديد فتح مطار بغداد من الـ 3 ظهراً إلى 6 صباحاً أمام حركة المواطنين والمركبات

الاربعاء

25

أيلول

2019 :

02:22 pm

25

أعلن الفريق الركن محمد البياتي سكرتير القائد العام للقوات المسلحة

عن بدء المرحلة الثالثة من عملية الإفتتاح التدريجي لشارع مطار بغداد

الدولي أبتداءً من الساعة الثالثة ظهراً إلى الساعة السادسة صباحاً

بعد أن كانت المرحلة الأولى من الساعة 6 مساءً إلى الثانية عشرة

صباحاً والثانية من السادسة مساءً إلى السادسة صباحاً ، وأضاف الفريق

البياتي في تصريح خاص لآفاق أثناء تغطيتها لمراحل أفتتاح شارع مطار

بغداد الدولي أن هذا العمل سيُسهم في تقليل الزحامات وتسهيل حركة

المواطنين والمركبات سيما بعد رفع الكتل الكونكريتية من مناطق وشوارع

العاصمة بغداد والتي تجاوزت الـ 3 آلاف كتلة كونكريتية ما أسهم بدرجة

كبيرة في إنسيابية المرور بجميع مناطق ومداخل ومخارج العاصمة بغداد ،

وأشار إلى أن تلك الإجراءات تتم بالتنسيق مع وزارة النقل وسلطة

الطيران المدني وأمانة بغداد التي تواصل حالياً عمل إكساء الشارع ورفع

النفايات أذ وصلت مراحل إنجاز أفتتاح الشارع إلى 90 في المئة وصولاً

إلى الأفتتاح الكامل مدة 24 ساعة أمام حركة المواطنين والمركبات ،

لافتاً النظر إلى أن لا قيود بعد الآن أمام حركة المواطن في الوصول من

البيت إلى صالة المسافرين وبالعكس مع تقييد حركة الأرتال العسكرية عبر

طريق ثانٍ ، مبيناً أن الجهد الإستخباري شهد قفزة نوعية كبيرة خلال

المدة الماضية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية بصنوفها وتشكيلاتها

كافة وبات الأمن في البلاد مستتب ومستقر بدرجة كبيرة والأجواء آمنة من

خلال عبور وهبوط مئات الطائرات يومياً ، وشدد البياتي على أن العمل

الإستخباري متواصل وفعال وهناك رصد لجميع تحركات إرهابيي داعش في جميع

المناطق والمحاور في ظل مطاردة فلول والخلايا النائمة من قبل قيادة

العمليات المشتركة التي أوصلت رسالة للعالم أن العراق آمن ومستقر وأن

عودة داعش الإرهابي حلم لن يتحقق ، وأوضح البياتي أن عملية إنتقال

الملف الأمني من الجيش إلى الشرطة الإتحادية هو سياسة أمنية وطنية

عراقية خاضعة لوجهات نظر متعددة تدرس جميعها في مجلس الأمن الوطني

وهناك نوايا حقيقية من مستشارية الأمن الوطني والقائد العام للقوات

المسلحة لنقل الملف الأمني من الجيش إلى الشرطة الإتحادية بشكل تدريجي

في محافظات عدة لإيصال رسالة أن واجب الشرطة حماية الداخل ومسك الحدود

من قبل الجيش .

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