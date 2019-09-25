2019/09/25 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الانبار

افاد القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، بان طيران الجيش دمر بالكامل عجلتين مفخختين غربي الانبار.

وقال العبيدي لـ"العهد نيوز" اليوم الاربعاء،

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