نتائج الكنيست النهائية.. غانتس يتقدم على نتنياهو بمقعد

2019/09/25 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت لجنة الانتخابات المركزية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، نتائج الفرز الرسمية النهائية لانتخابات الكنيست الـ22، والتي أكدت تقدم حزب “أزرق أبيض” بزعامة الجنرال بيني غانتس، على حزب “الليكود” بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بمقعد واحد.

وعقب فرز جميع أصوات الناخبين الإسرائيليين، حصل حزب “أزرق أبيض” على 33 مقعدا، وتقدم على “الليكود” الذي حصل على 32 مقعدا، وثبتت “القائمة المشتركة” العربية، بحصولها على 13 مقعدا، وذلك من إجمالي عدد أعضاء الكنيست 120، بحسب ما أوردته صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية.

وحصل على المرتبة الرابعة حزب “شاس” بـحصده 9 مقاعد، وتلاه حزب “إسرائيل بيتنا” برئاسة أفيغدور ليبرمان بحصوله على 8 مقاعد، وتساوى حزب “يهودوت هتوراه” وحزب “يمينا” بحصول كل منهما على 7 مقاعد، وحصل حزب “العمل غيشر” على 6 مقاعد، وحزب “المعسكر الديمقراطي” على 5 مقاعد.

وبرغم ارتفاع عدد نواب حزب “الليكود” على حساب حزب “يهودوت هتوراه”، إلا أن خارطة الكتل في الكنيست بحسب الصحيفة “لم تتغير”، وذلك بثبات كتلة اليسار الإسرائيلي وحصوها على 57 مقعدا، وكتلة اليمين على 55 مقعدا، وهو ما يبقي حزب ليبرمان الكفة التي سترجح الانتخابات.

وذكرت الصحيفة، أن “لجنة الانتخابات في الأيام الأخيرة، قامت بإجراءات تفتيش ومراقبة متعمقة لنتائج الانتخابات في جوانب مختلفة، وأجرت فحصا مقارنا نتائج الفرز لكل من لجان الاقتراع العادية ولجان الفرز الخاصة بالمغلفات المزدوجة في الكنيست”.

وأجرت اللجنة إضافة إلى ذلك، “اختبارات نقاء الانتخابات في مراكز الاقتراع من جميع أنحاء إسرائيل”، وذكرت “إسرائيل اليوم”، أنه “تم إلغاء ستة صناديق اقتراع تضمنت أدلة إدارية فعلية على التزوير”.

وفي إطار المساعي الإسرائيلية لتشكيل حكومة وحدة، انتهت مساء أمس، الجولة الأولى من المفاوضات الائتلافية بين الليكود و”أزرق أبيض”، في حين وجه رئيس دولة الاحتلال رؤوفين رفلين الدعوة مرة أخرى إلى كل من نتنياهو وغانتس للاجتماع اليوم.

وعقب الاجتماع، اتهم “الليكود” حزب “أزرق أبيض”، بـ”تسريب معلومات ترمي لزرع بذور الشقاق في معسكر اليمين، وإجهاض الجهود الرامية إلى إقامة ائتلاف حكومي”، بحسب قناة “كان” العبرية الرسمية.

وكان مراسل إذاعة “كان” ميخائيل شيمش، قد كشف أن “مقربين من غانتس، زعموا أن تصرفات نتنياهو تدل على أنه يدير مفاوضات باسم الليكود فقط، وليس باسم كتلة الأحزاب اليمينية والدينية المتشددة (حاريديم)”.

وفي محاولة منه لتذليل العقبات والخلافات، ذكرت القناة أن رفلين وجه الدعوة لكل من نتنياهو وغانتس لحضور مأدبة عشاء اليوم، من أجل “كسر الجمود في المفاوضات الائتلافية التي ستستمر بين الطاقمين”.

وفي ذات السياق، نقلت هيئة البث الرسمية “كان” عن مسؤولين في طاقم المفاوضات من قبل “الليكود”، أن “غانتس لا يرفض الجلوس في حكومة تحت رئاسة نتنياهو في إطار التناوب”، منوها أن غانتس نفى ذلك.

وكشفت القناة، طلبات “أزرق أبيض” في إطار المفاوضات، ومن بينها ما يتعلق بالمواصلات العامة يوم السبت (إجازة رسمية)، والزواج المدني، وإلغاء قانون الحوانيت والمصادقة على قانون التجنيد واتفاق حائط البراق (يطبق الاحتلال عليه الحائط الغربي).

وذكر حزب غانتس أنه “بناء على طلب رفلين، توجهنا لسماع موقف الليكود وحتى نوضح لهم موقفنا”، مضيفا: “الحزب معني في المرحلة الأولى بتحديد القضايا الجوهرية، وقضايا المناصب والملفات سيتم مناقشتها بمرحلة متقدمة أكثر”، بحسب ما نقله موقع “i24” الإسرائيلي.

وعلى صعيد متصل، كشف رئيس حزب “شاس” آرييه درعي الليلة الماضية، أن “نتنياهو وافق على التناوب”.

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