طهران تعلن استعدادها لتعديل الاتفاق النووي شرط رفع العقوبات

2019/09/25 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية،على ربيعي،الأربعاء ،استعداد طهران للقبول بإدخال تعديلات طفيفة على الاتفاق النووي، في مقابل رفع العقوبات عنها.

وقال ربيعي في تصريح صحفي :” ينبغي رفع العقوبات الأمريكية بالكامل وقبول واشنطن ببنود الاتفاق النووي قبل أي مفاوضات”،لافتاً إلى أن” بلاده مستعدة لتقديم تطمينات للمجتمع الدولي بأنها لا تسعى لحيازة السلاح النووي”.

واعتبر ربيعي الثلاثي الصادر عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا الذي اتهم إيران بالمسؤولية عن الهجوم على أرامكو “مرفوض بالمطلق”.

وكشف من جهة أخرى أن “الرئيس الإيراني حسن روحاني سيقدم مقترحات مهمة في نيويورك لبناء الثقة وكسر الجمود الحالي”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجوما في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، على إيران، مؤكدا أنه سيواصل فرض عقوبات مشددة على طهران حتى تغير سلوكها، ومجددا اتهامها بالمسؤولية عن هجوم “أرامكو”.

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