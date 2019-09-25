مقرب من عبد المهدي يكشف تفاصيل زيارته للسعودية

2019/09/25 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الهنين، في تصريح اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" زيارة عبد المهدي إلى السعودية تهدف لحل مشاكل المنطقة وتفكيك أزماتها".هذا ووصل رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، الى السعودية والتقى خلالها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.انتهى..م.م

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