في نيويورك.. ماكرون يتحدث إلى روحاني عن لقاء ترامب والأخير يرد بضحكة كبيرة بحضور جونسون(فيديو)

2019/09/25 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك: يس عراق قال الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، على هامش أعمال اجتماعات الامم المتحدة، للرئيس الايراني حسن روحاني، مغادرة أمريكا دون لقائك ترامب ”فرصة ضائعة”.

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