الاقتصادية النيابية تكشف عن توجه لإنهاء الاعتماد الكلي على النفط خلال 2020

2019/09/25 | 14:52

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بغداد :سومر نيوز

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاربعاء، عن توجه اللجان النيابية المختصة الى اعتماد استراتيجي...

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