العراق يشارك في اجتماع دول مجلس التعاون الخليجيّ والولايات المتحدة والأردن

2019/09/25 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الخارجية اليوم الاربعاء، ان " العراق دعي من قبل الولايات المتحدة الأمريكيّة لتقديم مُلخّص عن سياسته الخارجيّة نحو دول الخليج في ختام اجتماع دول مجلس التعاون الخليجيّ والولايات المتحدة والأردن".

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