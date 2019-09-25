2019/09/25 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخيرا خرج الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي من حالة التردد التي تلبستهم خلال العامين الأخيرين، وقرروا البدء بإجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بين مفترق السياسة والقانون.. هذه إجراءات عزل ترامب) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بين مفترق السياسة والقانون.. هذه إجراءات عزل ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).