ضربة أميركية جنوبي ليبيا تستهدف عناصر داعش

2019/09/25 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن ـ أعلنت القوات الأميركية الأربعاء إنها قتلت 11 شخصا يُشتبه بأنهم متشددون على صلة بتنظيم داعش في ثاني ضربة جوية أميركية

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