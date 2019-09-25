الداخلية: ضبط عجلة محملة بمحصولي الجزر واللهانة واعتقال سائقها في ديالى

2019/09/25 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، ضبط عجلة محملة بمحصول الجزر والهانة الممنوع من الاستيراد واعتقال سائقها في ديالى.

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