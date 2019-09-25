الحكومة تشجع المغتربين في دول الاتحاد الاوربي بقروض مالية

2019/09/25 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاربعاء، أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وجه بمتابعة أوضاع العراقيين في الخارج، فيما أكدت تخصيص قروض مالية للعائدين من دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] نسخة منه إنها "حصلت على تخصيص نسبة من برامج التشغيل والقروض من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعراقيين العائدين من دول الاتحاد الأوروبي".فيما اكد مدير عام دائرة شؤون الفروع المتحدث الرسمي للوزارة علي عباس جهاكير، ان "الوزارة حصلت على نسبة من برنامج التشغيل والقروض للعائدين من دول الاتحاد الأوروبي مساهمة في رفع مستواهم المعاشي واستقرارهم في المجتمع والحيلولة دون التفكير بالهجرة غير المشروعة لخارج البلاد مرة أخرى".وأضاف جهاكير أن "المستفيدين من هذا البرنامج سيتم شمولهم بالقروض ضمن برنامج صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، وذلك بعد تدريبهم وتأهيلهم لإدارة مشاريعهم، كما ستضاف لهم نقاط ضمن خوارزمية الفرز الإلكتروني الخاصة بالمشمولين بتلك القروض".

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