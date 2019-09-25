قائد شرطة البصرة : معدل الجريمة انخفض .. ولن نزيل اي تجاوز سكني دون توفير بديل

2019/09/25 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد شرطة البصرة رشيد فليح عن انخفاض معدلات الجريمة في البصرة الى 30 % ، مشيرا الى اعتقال 1140 متهما بمختلف الجرائم والمواد القانونية وضبط اسلحة واعتدة وقنابل يدوية .وقال فليح في مؤتمر صحفي عقده في مقر قيادة الشرطة ظهر اليوم : ” ان هناك استهدافا بادخال مواد مخدرة الى البلاد ” ، […]

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