العراق نجح بحل أزمة ناقلتي النفط وسينجح بإيقاف انهيار المنطقة

2019/09/25 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عبد الحسين الهنين، مستشار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء (25 أيلول 2019)، إن العراق نجح بحل أزمة ناقلتي النفط، وسينجح بإيقاف تداعيات انهيار المنطقة.وذكر الهنّين، في منشور عبر صفحته على الفيس بوك، أن “العراق المجرب نجح في حل أزمة السفينتين البريطانية والإيرانية، وسينجح في نزع فتيل الحرب وايقاف تداعيات الانهيار في […]

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