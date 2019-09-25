لجنة نيابية تستنكر تفريق مكافحة الشغب لتظاهرات اصخاب الشهادات العليا بالقوة

2019/09/25 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استنكرت رئيسة لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، رئيسة اللجنة غيداء كمبش، اليوم الاربعاء، الطريقة التي استخدمتها قوات مكافحة الشغب لتفريق الاعتصامات السلمية لأصحاب الشهادات العليا وطالبت بالتحقيق.

وقالت كمبش في بيان تلقت " الغد برس"، نسخة منه، إن "المعتصمين امام مجلس الوزراء اليوم هم اصحاب شهادات وأصحاب حقوق وهم كفاءات عراقية يجب ان تكافئ فالظروف التي مر بها العراق وما شهده من ارهاب وفساد ومشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية ونسبة البطالة وسوء التخطيط وغياب فرص العمل لو مرت بدول اخرى لو جدنا الشباب ينجر بدون ارادته للخيارات التالية

1- الانخراط بتنظيمات ارهابية والنتيجة تدمير أنفسهم وعوائلهم وأوطانهم

2- اللجوء الى ما ينسيهم اوضاعهم بتعاطي المخدرات والمنوعات والنتيجة نفسها تدمير النفس والمجتمع

3- الانتحار

4-اللجوء الى دول اخرى للعمل او الدراسة ما يعني ضياع الطاقات والأموال".

وأضافت "اما اختيار شبابنا فكان العلم والدراسة رغبة منهم ببناء العراق وانتشاله من أوضاعه الماساوية على كل الجهات المعنية النظر بعين الاعتبار لهؤلاء الأبطال الذي لا يقل دورهم عن دور ابطالنا في القوات الأمنية لحماية ارضنا وشعبنا وان نكافئهم بإيجاد فرص عمل لان عملهم يعني ثورة عراقية وإيراد إضافي للإيرادات النفطية المستنفذة يوما ما".

واتمت "علما ان استمرار اعتصامهم لأكثر من مئة يوم ما كان ليطول لولا الامل الذي أعطاه كل المسؤولين في مجلس الوزراء وفي السلطة التشريعية".

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